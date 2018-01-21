Дыхание - это жизнь. Легкие управляют жизненной энергией человека. Затруднения дыхания сразу же вызывают расстройство здоровья. Но если обеспечить организм кислородом в достаточной мере - человек будет жить долго и не болеть.

Эта книга о том, как сохранить здоровье с помощью дыхания - одной из главных функций человеческого организма - и прожить счастливо и активно долгую жизнь.

"Дыхательные практики" подойдут каждому: и тем, кто только начал свой путь к оздоровлению, и тем, кто уже давно практикует занятия по Системе здоровья Кацудзо Ниши. В этой книге подробно и последовательно рассказано о технике выполнения дыхательных упражнений; об управлении эмоциями с помощью дыхания; о влиянии воздуха в разных географических зонах на организм. Приведено множество различных дыхательных упражнений и практик: от самых простых до самых сложных.

Содержание:

ПРЕДИСЛОВИЕ. ИЗМЕНИШЬ ДЫХАНИЕ - ИЗМЕНИШЬ ЖИЗНЬ 1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 1

ОСВОЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 4

ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ЗДОРОВЬЕ 15

ПОСЛЕСЛОВИЕ 22

Кацудзо Ниши

Дыхательные практики

ПРЕДИСЛОВИЕ. ИЗМЕНИШЬ ДЫХАНИЕ - ИЗМЕНИШЬ ЖИЗНЬ

Существовали ль в древние года По тысяче веков живущие иль нет - Не знаем мы. Но пусть тогда с тебя Начнется жизнь во много тысяч лет! Содзей-хоси. Перевод Анны Глускиной

Дыхание - это жизнь. Легкие управляют жизненной энергией человека. Если дыхание удовлетворяет все нужды организма - человек живет долго и не болеет. Затруднения дыхания сразу же вызывают расстройство здоровья. При снижении поступления кислорода в организм страдает психика человека, появляются депрессии, апатия, нарушения умственной деятельности, становится невозможно реально оценить себя и окружающий мир. Недостаточное поступление кислорода нарушает нормальный обмен веществ, ткани могут атрофироваться, и клетки быстрее стареют, ухудшается работа кровеносной системы, сердце испытывает повышенную нагрузку и медленнее восстанавливается. Все это зависит от времени неблагоприятного воздействия.

В результате такая, казалось бы, мелочь, как дыхание, имеет огромное значение в деле формирования безупречного здоровья.

Вдыхая воздух, мы одновременно вдыхаем жизненную силу, заложенную в нем. Более 90 % необходимой нам энергии мы получаем при дыхании. И чтобы активизировать эту жизненную силу в нашем организме, нужно научиться делать это правильно.

Кислород - поистине чудодейственный элемент, именно он является той частью воздуха, в которой сосредоточена большая часть энергии. Он улучшает кровообращение, помогает усваиваться питательным веществам, очищает кровь от отходов и других вредных воздействий. Его достаточное количество обеспечивает организму защиту от болезней на естественном уровне, а обогащенная кислородом кровь не позволяет бактериям размножаться, тем самым делая их безопасными для организма.

Если потреблять его в нормальных дозах, он может стать замечательным лекарством от головной боли, нервных расстройств, переутомления, сильной усталости, несварения желудка, болей в мышцах, при проблемах со зрением и слухом и многих других.

Наверное, каждый из вас замечал, что, отдыхая на природе, где воздух чистый и свежий, и совершая по вечерам небольшие прогулки, вы чувствовали себя намного лучше, чем в городе. У вас не болела голова, не наваливалась сумасшедшая усталость, вы легко засыпали, не ворочаясь в кровати, коротая бессонную ночь.

Проблема современных людей в том, что они не получают достаточный объем кислорода. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, в результате сильной загазованности в городах и работы в душных, плохо проветриваемых помещениях. Во-вторых, из-за пониженного объема кислорода, поступающего в легкие, из-за неправильного дыхания. Не получая достаточно кислорода, мы недополучаем и большое количество энергии, отчего и возникают болезни, - ведь гораздо проще атаковать ослабленный организм.

Каждую весну я любуюсь цветением сакуры. Ее лепестки опадают еще не тронутые увяданием, оставляя надежду, что следующей весной мы вновь увидим рождение цветка из бутона. Легкий ветерок поднимает их, кружа в вечном танце.

Наблюдая за этой картиной, я размышлял, что же мешает человеческому дыханию быть столь же легким и естественным, как весенний ветерок? И пришел к неутешительному выводу: чаще всего человек сам является причиной ухудшения работы организма. Пока человек молод, он не хочет тратить время на сохранение своего главного капитала - здоровья. Мы все получили его по наследству, и у одного оно лучше, а у другого - хуже. Но, нередко, рождаясь со слабым здоровьем, человек путем тренировок настолько улучшает свое состояние, что становится намного крепче того, кто растратил свое богатство по пустякам. Не стоит перегибать палку и тратить всю жизнь на оздоровление, но и пренебрегать этим тоже не стоит. Как весна и осень незаметно сменяют друг друга, так и юность уходит без позволения, приближая нас к старости. Хотим ли мы познакомиться с ней как можно скорее? Каждый человек может задержаться в возрасте своего расцвета. Ведь у него есть мудрость, чтобы разумно распорядиться жизнью. Как лепестки сакуры сохраняют молодость, не увядая, так и человек способен сберечь свои силы до глубокой старости. Тем более что известны примеры, когда в возрасте восьмидесяти лет женщина выглядела моложе своей правнучки, и таких историй множество. В этой книге я рассказываю, как сохранить здоровье с помощью дыхания - одной из главных функций человеческого организма. Ведь именно с ним тесно связана работа головного мозга. Изменяя ритм дыхания, его частоту и глубину, можно добиться состояния уравновешенности и покоя, а можно выйти из сонливого состояния, увеличить работоспособность и стать активным. Самое главное - надо хотеть этого и верить в себя!

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ВОЗДУХ ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ

Еще в глубокой древности люди заметили, что в одних местах дышится легко, а в других - дыхание затруднено и нет возможности "вдохнуть полной грудью". На открытом месте, у моря, в лесу или в горах человеку дышится легче. Воздух там свежий, напоенный жизнью. В горных ущельях, во влажных низинах и в домах дышится хуже, воздуха не хватает, он как бы мертвый. Когда в тесных помещениях собирается много людей, то наиболее слабые падают в обморок, их выносят на свежий воздух; и там они приходят в себя. В начале XX в. проводились серьезные исследования состава воздуха, которые выявили, что кроме его химического состава очень важным для живых существ является положительный или отрицательный заряд ионов.

В воздухе помещения при большом скоплении людей содержится от 20 до 100 отрицательных ионов. В таких помещениях преобладают положительно заряженные, оказывающие вредное влияние на здоровье человека и вызывающие снижение иммунитета и усталость. Беря в расчет это обстоятельство, становится понятной рекомендация ориентировать спальни и комнаты отдыха на сторону преобладающих ветров. Потоки свежего воздуха приносят в дом отрицательные ионы, укрепляя тем самым здоровье человека и усиливая его иммунитет. Наиболее полезен ветер, дующий с гор или со стороны леса.

Еще в 1895 г. известный писатель Жюль Верн писал:

…воздух поразительно целебный, очень богатый… кислородом конденсированным, насыщенный электричеством, наделенный такими живительными свойствами, каких лишен кислород в обычном своем состоянии.

В 1897 г. шведский ученый С. Аррениус изучал атмосферное электричество и его влияние на физиологию человека. Профессор И. И. Кияницын в 1898–1899 гг. пропускал атмосферный воздух через слой ваты и подавал его в клетки к животным. Все животные (крысы, кролики, морские свинки и т. д.) становились вялыми, усталыми, безучастными к еде и питью, а затем погибали. Что же происходило с воздухом? Почему он превращался в мертвый? И каким же должен быть живительный воздух?

В живом воздухе много отрицательно заряженных ионов кислорода. Их наибольшее количество выявлено в горах, а наименьшее - в плохо проветриваемых жилищах современных людей. Боясь простуды, люди сознательно укорачивают свою жизнь и привлекают болезни. Мелкая пыль жилищ активно поглощает отрицательно заряженные ионы, делая воздух мертвым. Борьба с пылью - это борьба за здоровье. Японские женщины ежедневно делают дома полную влажную уборку, это традиционно считается полезным для здоровья живущих в доме. Впустите к себе свежий воздух - и, возможно, вам не понадобятся иные способы укрепления здоровья!

Ионизация воздуха оказалась тесно связанной с проявлениями горной болезни. Узкие горные теснины, ущелья и пещеры, в которых застаивается воздух, накапливают положительные ионы воздуха. Люди, попадающие в такие места, страдают от недостатка воздуха так же, как потерпевшие кораблекрушение страдают от жажды, будучи окруженными морской водой. И воздух ущелий, и морская вода не могут усваиваться организмом без ущерба для здоровья. Человек постоянно окружен воздушным пространством, из которого к его телу с помощью отрицательно или положительно заряженных ионов передается электрический заряд атмосферы. Внутренняя поверхность легких намного больше поверхности человеческого тела. При вдыхании отрицательных или положительных аэроионов они легко проникают непосредственно в кровь, улучшая или ухудшая ее состав.